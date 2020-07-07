Учёные искусственно воспроизвели взрыв сверхновой

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Астрофизики из Политехнической школы Парижа совместно с британскими коллегами из Оксфордского университета искусственно воссоздали в лабораторных условиях взрыв сверхновой.

Благодаря этому эксперименту им удалось выяснить, что остатки сверхновых имеют осесимметричные или бочкообразные энергии. Эти данные опровергают предположения о том, что они всегда имеют сферическую форму после взрыва. Однако полностью объяснить свои наблюдения учёные не смогли, пишет РИА Новости.

Для того чтобы воссоздать взрыв исследователи использовали мощные импульсные лазеры из лаборатории интенсивных лазеров (LULI) Политехнической школы Парижа. Они планируют продолжить свои наблюдения остатков сверхновых для определения силы и направления магнитных полей во Вселенной.

NEWS.ru писал ранее, что самарским учёным удалось повысить эффективность промышленных лазеров. Для этого они создали алмазные оптические элементы, фокусирующие излучение технологических СО2-лазеров.