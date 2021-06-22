Раскрыта главная опасность индийского штамма коронавируса

Способность «быстро консолидировать» поражения лёгких является главной опасностью индийского штамма коронавируса. Об этом заявила в интервью Lenta.ru доктор биологических наук Анча Баранова.

Как объяснила биолог, клетки эпителия в легких традиционно совершают газообмен, для чего альвеолы производят специальную смесь полезных веществ. При COVID-19 клетки постепенно перестают её производить.

При этом в настоящее время под воздействием индийского штамм этот процесс тал протекать быстрее, чем в 2020 году. Более того, в дальнейшем там начинают образовываться противовоспалительные цитокины и «другие пакости».

Индийский штамм коронавируса (В.1.617) был обнаружен в октябре 2020 года. Позже были найдены три его подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке и по-разному распространены в странах мира.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила эффективность всех существующих вакцин против штамма «дельта». По словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний организации Марии Ван Керкхове, препараты остаются эффективными против тяжёлых форм заболевания и смертности, что является хорошим признаком.