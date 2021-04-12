Энтомолог предсказал обилие комаров этим летом

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Из-за снежной зимы водоёмы в этом году не пересохнут и к лету создадут благоприятную среду для жизни и размножения комаров, считает энтомолог Дмитрий Мусолин.

Комарам нужна стоячая вода, подходят лужи и покрышки автомобилей. Если в них есть вода, то там часто развиваются личинки насекомых. Если была снежная зима, то, скорее всего, эта вода как-то задержится, водоёмы не пересохнут и создадут хорошую среду для размножения комаров, — рассказал «360» Мусолин.

Учёный отметил, что тёплая погода и наличие влаги обеспечат также хороший рост растениям — основной пище для насекомых. Большое количество комаров в дикой природе он назвал хорошей базой для питания птиц. Если же комаров будет мало или их совсем не будет, это значит, что в экосистеме что-то испортилось.

Дачникам стоит постараться, чтобы рядом не было источников со стоячей водой, например, бочек или покрышек. Однако, собираясь отметить на природе майские праздники, куда важнее защищаться от клещей, чем от комаров. Стоит сделать прививку от энцефалита или использовать различные отпугивающие средства, — подчеркнул эксперт.

Как писал NEWS.ru, россиян в мае ждёт нашествие комаров, если весна в этом году окажется тёплой. Первые насекомые могут появиться уже в апреле, рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. По словам эксперта, в мае комаров будет уже очень много. А первая волна нашествия кровососущих может начаться чуть раньше. Но если наступит похолодание, то оно может спасти россиян от нашествия зловредных насекомых в последний месяц весны. Холод будет тормозить развитие комаров. А их личинки начнут расти только тогда, когда открытые водоёмы перестанут замерзать по ночам.