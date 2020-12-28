Зарплату топ-менеджеров госкорпораций привязали к показателям эффективности

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Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил методику расчёта ключевых показателей эффективности (KPI), от достижения которых будет зависеть уровень вознаграждения топ-менеджеров госкорпораций и институтов развития. По этим нормам начнут оценивать и работу таких предприятий в целом, сообщила пресс-служба кабмина.

Там уточнили, что KPI разделены на две группы: финансовые, которые характеризуют прибыльность организации, и отраслевые, связанные с национальными целями развития.

К первой группе отнесены коэффициенты рентабельности инвестированного или собственного капитала, а также динамика выручки и доход акционеров. Ко второй — количество созданных рабочих мест, объём привлечённых инвестиций, вклад в несырьевой неэнергетический экспорт и бюджетную эффективность, а кроме этого — специализированные KPI, такие как бесперебойность и безопасность предоставления услуг.

Отраслевые показатели для каждой госкорпорации будут определяться по согласованию с профильными министерствами и ведомствами. Общее количество ограничивается десятью, а удельный вес каждого показателя должен составлять не менее 5%, передаёт ТАСС.

При этом сами организации будут распределены по четырём категориям: действующие на конкурентном рынке, естественные монополии и инфраструктурные компании, финансовые организации, а также институты развития. Это поможет лучше рассчитать KPI для каждой структуры в отдельности, считают в правительстве.

Минувшим летом, как писал NEWS.ru, правительство объявило о намерении установить потолок годовых доходов топ-менеджеров госкомпаний на уровне не более 30 млн рублей в год. За счёт этого власти рассчитывали сократить неравенство и поднять зарплаты рядовых сотрудников.