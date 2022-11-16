Вывезенный из-под обстрелов в ЛНР медведь Гром освоился в новом доме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медведь Гром, вывезенный из зоны боевых действий в ЛНР чуть больше месяца назад, освоился в новом доме. Теперь он живет в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, который опубликовал в своем Telegram-канале видео с мишкой.

Все это время хищник находился под наблюдением ветеринарных врачей, отходил от стресса и привыкал к тишине и спокойной обстановке, — говорится в сообщении.

Сейчас медведь не только пришел в себя, но и радует зоологов отменным аппетитом. В вольере он чувствует себя хозяином, его кормят мясом и рыбой и регулярно меняют хвойный лапник. Медведь уже прилично поправился — до прибытия в зоосад он весил 250 кг, а сейчас — 280 кг.

Спасали медведя из прифронтового города Кременная в рамках акции помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МЫВМЕСТЕ. Помогали перевозить косолапого активисты ОНФ и зоологи из Ростова-на-Дону. Необходимые процедуры проводил ветеринарный врач Южного парка птиц «Малинки» Кай Куклин. Медведя погрузили в сон, положили на специальные носилки и перенесли в транспортную клетку.

Благодаря слаженным действиям всех участников спасательной операции Гром благополучно добрался до Центра воспроизводства Московского зоопарка под Волоколамском, — говорится в сообщении Московского зоопарка.

Медведь Гром был символом завода в Кременной, однако город оказался в непосредственной близости от зоны боевых действий. Местные жители опасались, что из-за артиллерийских обстрелов у животного случился инсульт.