Военные назвали причину крушения истребителя Су-27 у побережья Крыма

Причиной крушения истребителя Су-27 в марте у побережья Крыма стал взрыв двигателя авиационной ракеты. Это произошло после её схода при выполнении учебного пуска, сообщил начальник службы безопасности полётов Вооружённых сил России Сергей Байнетов.
Данные о выводах расследования он
Выводы комиссии однозначны. Причиной авиационной катастрофы явился подрыв двигателя ракеты на траектории после её схода, — сказал Байнетов.
Инцидент со сверхзвуковым истребителем произошёл 25 марта над Чёрным морем. Су-27 пропал с радаров около 20:10 над акваторией в 50 километрах от Феодосии во время выполнения планового полёта.
В ходе поисковой операции в течение ближайших нескольких дней были обнаружены несколько десятков фрагментов самолёта. Однако тело пилота так и не нашли, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники