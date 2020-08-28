Военные назвали причину крушения истребителя Су-27 у побережья Крыма

https://static.news.ru/photo/39d7a964-eaa5-11ea-8946-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной крушения истребителя Су-27 в марте у побережья Крыма стал взрыв двигателя авиационной ракеты. Это произошло после её схода при выполнении учебного пуска, сообщил начальник службы безопасности полётов Вооружённых сил России Сергей Байнетов.

Данные о выводах расследования он сообщил в программе «Военная приёмка» на телеканале «Звезда».

Выводы комиссии однозначны. Причиной авиационной катастрофы явился подрыв двигателя ракеты на траектории после её схода, — сказал Байнетов.

Инцидент со сверхзвуковым истребителем произошёл 25 марта над Чёрным морем. Су-27 пропал с радаров около 20:10 над акваторией в 50 километрах от Феодосии во время выполнения планового полёта.

В ходе поисковой операции в течение ближайших нескольких дней были обнаружены несколько десятков фрагментов самолёта. Однако тело пилота так и не нашли, писал NEWS.ru.