Вирусолог оценил перспективы российской вакцины от коронавируса

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Промышленное производство вакцины от коронавируса может начаться в России не раньше осени. Но даже тогда это станет возможным лишь при успешном проведении всех этапов испытаний, считает профессор, завлабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

Он подчеркнул, что точные сроки прогнозировать преждевременно, так как путь от опытного образца в лаборатории до врачей и пациентов очень большой.

Можно получить прекрасный вакцинный препарат, но это не значит, что получится хорошая вакцина, которая докажет свою пригодность на всех этапах испытаний. Важный момент — она должна изготавливаться в промышленных масштабах. Но не всякая вакцина может быть произведена в достаточных количествах. Она должна быть доступна для всего населения, — цитирует Щелканова РИА Новости.

Профессор отметил, что «в биотехнологии редко всё складывается идеально».

Он напомнил, что завершился только первый этап — испытание безвредности для людей. Однако, добавил эксперт, это далеко не финальная стадия испытаний, они будут продолжены.

Вместе с тем, уточнил Щелканов, сейчас появилась надежда и подтверждение того, что Россия обладает необходимым технологическим потенциалом.

Клинические испытания вакцины, созданной специалистами Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, начались 18 июня. Были вакцинированы уже две группы добровольцев. Они состоят из солдат-контрактников и гражданских лиц.

Тестирование проводят специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко и Государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

Во второй половине июня руководитель НИЦ Александр Гинцбург сообщил, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью 2020 года. До этого замглавы правительства Татьяна Голикова заявляла, что старт производства ожидается уже в сентябре. В августе-сентябре производители рассчитывают зарегистрировать препарат.

По словам профессора НИЦ Анатолия Альтштейна, добровольцев, на которых испытывают вакцину, не заражают инфекцией для проверки эффективности препарата. 12 июля директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев проинформировал, что безопасность вакцины в ходе клинических испытаний подтверждена.

Президент Владимир Путин назвал российские медпрепараты лучшими в мире «по качеству применения, по чистоте». В июне он выразил надежду, что отечественная вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 может появиться уже в самое ближайшее время