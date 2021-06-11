Росстат оценил убыль населения в регионах

В некоторых регионах России замечено сильное ускорение естественной убыли населения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата за 2020 год.
В среднем по стране за год она
Лидером по абсолютному снижению численности населения стала Москва. Так, в 2019 году население столицы выросло на 16,2 тысячи человек, а в 2020 году сократилось на 24,6 тысячи. В Татарстане убыль населения ускорилась в 72 раза, в Санкт-Петербурге — в 58 раз, а в Астраханской области — в 6 раз.
Отмечается, что есть регионы, в которых убыль увеличилась при сохранении прироста. К таким аналитики отнесли Тюменскую область и Карачаево-Черкесию, где естественный прирост в прошлом году составил 59 человек и 101 человек соответственно.
Ранее Росстат подсчитал, что больше всего безработных находится в трёх российских регионах — на Северном Кавказе, в Туве и на Алтае.