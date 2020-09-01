В новом КоАП сократят число применения административного ареста

https://static.news.ru/photo/44f5ed90-ec5a-11ea-a8bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: mintrans.gov.ru

Минюст России планирует сократить число составов административных правонарушений и применение административного ареста. Это решение было принято в ходе доработки проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Определены принципы сокращения количества составов административных правонарушений в новом КоАП, — сообщили ТАСС в Минюсте.

Эта мера должна устранить избыточное регулирование и более чётко структурировать будущий кодекс, сделать его более понятным правоприменителям, организациям и гражданам. Так, в проекте предлагается сократить с 73 до 55 число составов административных правонарушений, за совершение которых может быть назначен административный арест. Вместо него будут предусмотрены обязательные работы от 20 до 60 часов.

Как писал NEWS.ru, правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий уплату штрафов за нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспорта только собственниками этих машин. Документ подразумевает изменения в КоАП. В пояснительной записке отмечается, что законопроект «устраняет дифференциацию штрафов и устраняет разницу в штрафах, начисленных водителю и юридическому лицу». Законопроект предлагает внести поправки в шесть пунктов статьи КоАП, в которой речь идёт о сверхнормативном превышении габаритов либо нагрузке на ось грузовых автомобилей.