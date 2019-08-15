https://static.news.ru/photo/451cea10-bf30-11e9-9ab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в беседе с News.ru предложил провести пилотный проект по переходу на четырёхдневную рабочую неделю.

Я бы не семь, а сто раз отмерил, проведя эксперименты в разных условиях. Это и рабочие коллективы, и научные коллективы. Всё можно предлагать, но нужно первое: всё на научной основе. Проведите эксперимент: возьмите маленький город, возьмите какой-то населённый пункт и введите там. Я имею в виду небольшие экспериментальные пилотные проекты. Наоборот, это приветствуется, это научный подход. И докажите, что стало лучше жить, люди стали веселее, здоровее и прочее, и производство не пострадало, — пояснил Тутельян.

Он полагает, что реализация идеи Федерации независимых профсоюзов России по введению четырёхдневной рабочей недели с десятичасовым рабочим днём может привести к ухудшению здоровья людей и производительности труда. А три выходных дня в неделю — к повышению заболеваемости ожирением.

Человек от безделья что будет делать? Прерываться, куда-то отъехать невозможно. Для спорта условий реальных, идеальных нет. Культуры нет высокой именно здорового образа жизни. Значит, он либо пить будет, либо валяться. Это и ожирение, и все другие заболевания, — заключил диетолог.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал точку зрения, что Россия должна перейти на четырёхдневную рабочую неделю уже с сентября 2019 года.