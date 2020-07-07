В Госдуме рассказали о логике переноса Дня России на 1 июля

https://static.news.ru/photo/f0cd9b5c-c0f1-11ea-8516-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В переносе празднования Дня России с 12 июня на 1 июля есть логика. Так считает член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов.

Он подчеркнул, что 1 июля для страны в настоящее время — это историческая дата, которая ассоциируется с голосованием по поправкам в Конституцию. Для будущей России этот день останется таковым. Поэтому в переносе праздника на 1 июля есть логика, однако на данный момент крайней необходимости в этом нет.

1 июля, без всякого сомнения, сегодня — это историческая дата для современной России и для будущей. Она достойна быть включённой в календарь праздников государства, но крайней необходимости сделать её Днем России на сегодняшний день нет, — цитирует Бессарабова телеканал «Москва 24».

Также член комитета Госдумы отметил, что в первую очередь по этому вопросу необходимо узнать мнение российского общества. Было бы верно услышать позицию россиян, чей взгляд был бы первичным.

Голосование по поправкам в Основной закон первоначально должно было состояться 22 апреля. В связи с пандемией коронавируса оно было перенесено на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня.

День России празднуется в стране 12 июня, в 1991 году он был объявлен нерабочим днём. Дата приурочена к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. С 2002 года носит название День России, несмотря на то что многие называют его Днём независимости России

Как ранее передавал NEWS.ru, перенести празднование с 12 июня на 1 июля предложила член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Соответствующее обращение она направила президенту РФ Владимиру Путину.