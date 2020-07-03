Российские военные пилоты отработали навыки над нейтральными водами

https://static.news.ru/photo/9fbf9034-bd4b-11ea-b63d-fa163e074e61_660.jpg Фото: UAC/Global Look Press

Три самолёта Ту-142 российской противолодочной авиации выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, а также над северо-восточной Атлантикой. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Там уточнили, что воздушные суда 3 июля преодолели маршрут протяжённостью в семь тысяч километров. При этом продолжительность полёта составила более 12 часов.

На отдельных участках маршрута российские самолёты сопровождали норвежские истребители F-16 и самолеты F-35 с авиабазы Кефлавик, расположенной в Исландии, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

В военном ведомстве добавили, что прикрытие полёта Ту-142 обеспечивали самолеты МиГ-31 в рамках программы боевой подготовки экипажей противолодочной и истребительной авиации.

На флоте уточнили, что задачей полёта была отработка лётчиками полёта над безориентирной местностью, а также практика слаженности действий при пилотировании в условиях отсутствия радиолокационного контроля. Кроме того, пилоты выполнили задачи лётной подготовки в дальней морской зоне. На обратном пути экипажи выполнили дозаправку в воздухе от самолётов-заправщиков Ил-78 Военно-космических сил (ВКС) России.

В пресс-службе Северного флота подчеркнули, что манёвры осуществлялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Границы других государств нарушены не были.

Ранее, как писал NEWS.ru, главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин заявил, что зенитная ракетная система С-500 «Прометей» будет обладать способностью уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве. По его словам, технические характеристики позволяют считать С-500 первым поколением систем противокосмической обороны.