Разведчики России ударили по солдатам ВСУ, выдавшим себя светом фонариков РИА Новости: украинские военные выдали себя светом фонариков и попали под удар

Фото: mil.ru

Российские разведчики нанесли удар по группе украинских военных, выдавших себя светом фонариков на Купянском направлении. Солдаты ВСУ понесли потери, а выжившие сбежали, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира группы спецназначения Западного военного округа.

Сегодня утром наши «друзья» по ту сторону баррикад решили в лесопосадке посветить своими фонариками, что позволило нашему наблюдательному пункту их обнаружить, — цитирует агентство командира.

Российские военные ударили по лесопосадке из автоматических станковых гранатометов. Разведчики в таких случаях, как правило, бьют по украинским военным из различных видов оружия, или передают координаты артиллеристам.

Ранее стало известно, что российские мобилизованные военнослужащие на Купянском направлении отражают атаки ВСУ, нанося им значительный урон. Наравне с контрактниками они отразили пять атак украинских военных. Пехотные подразделения на передовой на Купянском направлении усилили разведчиками, которые наблюдают за украинскими войсками и корректируют огонь артиллерии.