Писатель Захар Прилепин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «дал добро» на убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи. Он добавил, что взрыв автомобиля Дугиной похож на те, что Киев устраивал в Донбассе. Он напомнил про убийство бывшего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.
Они давно перешли этот рубеж и вот так делают. Вот этот кумир из комедии, невыспавшийся человек в маечке — он даёт добро на такие действия. И потом проникновенно трясёт руки «партнёрам» и «послам добра», — написал Прилепин в своём Telegram-канале.
Он добавил, что встречался с Дарьей накануне. Он обвинил Запад, который, по его мнению, «приучил» киевскую власть к действиям подобного рода, так как им привили статус «жертвы».
Глава ДНР Денис Пушилин ранее назвал виновников смерти дочери известного философа Александра Дугина Дарьи. Он обвинил украинское руководство и назвал ответственных террористами. Он выразил семье погибшей свои соболезнования и назвал Дарью Дугину «настоящей русской девушкой».
О том, что автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван во время движения, сообщили несколько Telegram-каналов, включая Baza и Mash. Музыкант, участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в свою очередь предположил, что взорвавшие автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, возможно, готовили покушение на её отца.