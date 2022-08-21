Прилепин обвинил Зеленского в гибели дочери Дугина

Фото: Nikolay Titov / Global Look Press

Писатель Захар Прилепин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «дал добро» на убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи. Он добавил, что взрыв автомобиля Дугиной похож на те, что Киев устраивал в Донбассе. Он напомнил про убийство бывшего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

Они давно перешли этот рубеж и вот так делают. Вот этот кумир из комедии, невыспавшийся человек в маечке — он даёт добро на такие действия. И потом проникновенно трясёт руки «партнёрам» и «послам добра», — написал Прилепин в своём Telegram-канале.

Он добавил, что встречался с Дарьей накануне. Он обвинил Запад, который, по его мнению, «приучил» киевскую власть к действиям подобного рода, так как им привили статус «жертвы».

Глава ДНР Денис Пушилин ранее назвал виновников смерти дочери известного философа Александра Дугина Дарьи. Он обвинил украинское руководство и назвал ответственных террористами. Он выразил семье погибшей свои соболезнования и назвал Дарью Дугину «настоящей русской девушкой».

О том, что автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван во время движения, сообщили несколько Telegram-каналов, включая Baza и Mash. Музыкант, участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в свою очередь предположил, что взорвавшие автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, возможно, готовили покушение на её отца.