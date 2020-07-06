Премьер-министр назначил нового замглавы Роспотребнадзора

Елена Ежлова стала новым заместителем руководителя Роспотребнадзора. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
До этого Ежлова работала начальником управления эпидемиологического надзора центрального аппарата Роспотребнадзора. Должности замглавы Роспотребнадзора занимала Ирина Брагина.
Назначить Ежлову Елену Борисовну заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, — сообщается в распоряжении, подписанном главой правительства.
Документ
Как ранее передавал NEWS.ru, глава российского Министерства здравоохранения назначил заместителя директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимира Чуланова новым главным внештатным специалистом по инфекционным болезням.
С первых дней пандемии COVID-19 Чуланов руководит рабочей группой по разработке временных методических рекомендаций для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.
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