Премьер-министр назначил нового замглавы Роспотребнадзора

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На территории единственного в РФ месторождения изумрудов — Малышевского месторождения — специалисты нашли четыре коллекционных самородка. Их общий вес — 4,8 кг, а стоимость может достигать $40 тыс. Об этом 7 июля сообщили в компании «Ростех-капитал», которая управляет Мариинским прииском.

В сообщении уточняется, что обнаруженные на ленте конвейера изумруды — это первая массовая находка камней такого качества, сделанная в течение последних 20 лет. Все имеют правильную форму, тёмно-зелёный цвет и...