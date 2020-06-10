Российское правительство завершило работу над новой стратегией развития Арктики. В ближайшее время документ будет представлен Совету безопасности.
Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера Юрия Трутнева. По её данным, стратегия содержит механизмы достижения целей,
Минвостокразвития России завершает подготовку новой госпрограммы развития Арктической зоны, которая придёт на смену ныне действующей и неэффективной программы, — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что разрабатываемая ведомством стратегия будет «опираться на новые механизмы развития территорий».
Ранее NEWS.ru писал о том, что, по словам военного обозревателя Александра Жилина, Россия закрепилась в Арктике так основательно, что создание США флота ледоколов не может угрожать ей.
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