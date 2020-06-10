https://static.news.ru/photo/fe835a90-ab2d-11ea-bb23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Российское правительство завершило работу над новой стратегией развития Арктики. В ближайшее время документ будет представлен Совету безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера Юрия Трутнева. По её данным, стратегия содержит механизмы достижения целей, передаёт РИА Новости.

Минвостокразвития России завершает подготовку новой госпрограммы развития Арктической зоны, которая придёт на смену ныне действующей и неэффективной программы, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что разрабатываемая ведомством стратегия будет «опираться на новые механизмы развития территорий».

Ранее NEWS.ru писал о том, что, по словам военного обозревателя Александра Жилина, Россия закрепилась в Арктике так основательно, что создание США флота ледоколов не может угрожать ей.