Политолог объяснил, как Россия одержала победу на швейцарском саммите Политолог Марков: отсутствие согласия на саммите по Украине стало победой РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сергей Марков

Тот факт, что участники проходящей в Швейцарии конференции по Украине так и не договорились о требованиях к России, говорит о победе Москвы, такое мнение в Telegram-канале высказал политолог Сергей Марков. Он предположил, что лидеры стран поняли неадекватность «формулы мира» президента Владимира Зеленского.

Победой России является то, что на первой конференции сейчас они так и не договорились о требованиях к России. Потому что все поняли, что формула Зеленского полностью неадекватна, — написал Марков.

Политолог также выразил уверенность, что изначально планировалось провести две конференции по Украине. Первая из них, на которую не была приглашена Россия, должна была выработать требования к ней. Вторая же, на которой уже подразумевалось присутствие РФ, была призвана предъявить эти требования Москве.

Ранее журналистка Bloomberg Акайла Гарднер сообщила, что вице-президент США Камала Харрис покинула саммит по Украине в Швейцарии до его завершения. Высокопоставленная американская чиновница вылетела в Вашингтон.

До этого помощник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что Белый дом не может дать никаких гарантий относительно внесения изменений в достигнутые с Украиной договоренности следующим правительством США. По его словам, обычно Вашингтон придерживается долгосрочных обязательств.