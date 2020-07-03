Метеоролог рассказал, почему замеченный в Подмосковье «торнадо» не страшен

https://static.news.ru/photo/09882302-bdd6-11ea-a370-fa163e074e61_660.jpg Фото: Подслушано Дмитров/vk.com

Фотографии и видео зарождающегося торнадо в подмосковном Орехово-Зуево вызвали бурные обсуждения в Интернете. На кадрах видно, как с неба к земле тянется вихревой столб. Однако оказалось, что к торнадо природное явление не имеет никакого отношения.

Как пояснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, это всего лишь облако-воронка, образовавшееся из-за кучевых дождевых облаков.

Это просто попытка формирования какого-то смерча. Это облачная форма, которая образуется при кучевых-дождевых [облаках], косвенным образом это связано с грозовой деятельностью, — цитирует Леуса РИА Новости.

Метеоролог отметил, что если бы такое облако развилось окончательно благодаря более мощной облачности, то это могло бы привести к шквалу и сильному ветру. Однако в данном случае «это была просто красивая картинка».

Природное явление было зафиксировано наблюдателями во второй половине дня 3 июля. На вопрос, может ли в столичном регионе образоваться реальный торнадо, Леус ответил утвердительно.

Торнадо и смерч при внешней схожести являются разными природными явлениями. Первый образуется в результате завихрения воздуха в крупных грозовых облаках, второй — в результате вторжения холодного воздуха на тёплую поверхность воды или земли. Есть и ряд других отличий физических механизмов этих явлений.

Ранее в Крыму, как писал NEWS.ru, сняли видео крупного смерча. На кадрах видно, как вихрь поднимается от земли и уходит в грозовое облако. При этом пасущиеся невдалеке коровы на бурю никак не отреагировали.