Кабмин утвердил новые правила целевого обучения

https://static.news.ru/photo/7671dbf2-1123-11eb-91ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Со следующего года в России вводятся новые правила целевого обучения в колледжах и вузах. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Устанавливается ответственность для образовательных организаций, которые направляют абитуриентов на целевое обучение, а после обязуются взять их к себе на работу, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что в новом положении в случае отказа в трудоустройстве эти организации должны будут возместить бюджету расходы на обучение целевиков. Ранее эти правила распространялись на все организации, кроме образовательных.

Кроме того, по поручению президента принята норма, согласно которой количество бюджетных мест на целевое обучение, выделяемое регионам, должно согласовываться с органами власти субъектов РФ.

Студенты, поступившие на бюджетные места по целевому обучению, обязаны потом проработать не менее трёх лет в организации, направившей их на учёбу.

Как писал NEWS.ru, Министерство науки и высшего образования сообщило об изменении методики распределения бюджетных мест в вузах. Новые правила применили уже в 2020 году. Теперь Минобрнауки рассчитывает общие объёмы мест по укрупнённым группам специальностей и направлений. При этом там учитывают потребности конкретных регионов в тех или иных кадрах. Затем свои предложения вносят центры ответственности (отраслевые ведомства, ассоциации вузов, общественные объединения и госкорпорации). Они направляются регионам, а те формируют встречные предложения по количеству мест. Это позволяет в результате сформировать окончательное распределение общего объёма мест.