Госдума приняла закон о штрафах за продажу смартфонов без российского ПО

https://static.news.ru/photo/21d2d3e6-864c-11eb-8ea9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нижняя палата парламента приняла проект закона, согласно которому продавец мобильных телефонов или компьютеров без отечественного программного обеспечения будет наказан штрафом до 200 тысяч рублей за нарушение закона об обеспечении возможности использования устройств с предустановленными приложениями, разработанными в России или других странах Евразийского экономического союза.

Поправка вносится в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Она затрагивает реализацию «отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами». После принятия закона продажа смартфонов, компьютеров и другой техники без предварительно установленного российского ПО в России или странах Евразийского экономического союза повлечёт за собой административный штраф. Для должностных лиц его размер составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических — от 50 до 200 тысяч рублей.

В силу новые правила вступят с 1 июля 2021 года.

Закон об обязательной предустановке отечественного ПО на электронику президент России Владимир Путин подписал в декабре 2019 года. Он должен был вступить в силу 1 июля 2020 года, но этот срок перенесли на 1 января 2021 года. В декабре 2020 года депутаты решили отложить вступление норм в силу ещё на три месяца.

NEWS.ru, писал, что медицинских работников и учителей в России предлагается обеспечить планшетами с установленным российским ПО. С соответствующей инициативой Минцифры РФ обратилось к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.