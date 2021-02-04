Есть ли политическое будущее у Юлии Навальной

Думаю, понятно, что объявленный срок заключения «берлинского пациента» — это достаточно серьёзный компромисс. Оправдать его на суде — означало бы не просто обеспечить «блогеру» новый личный триумф. Но и сохранить его на ведущих позициях в перспективной общенациональной повестке. Он и так навязывал её своим возвращением и фильмом о геленджикском дворце.

Временная изоляция позволит вернуть властям главенство в смысловой и информационной повестке за счёт национальных проектов, социальных инициатив, которых ждут уже в президентском послании, и озвученных новых мер по контролю за теми же социальными сетями. А ещё на повестке дня создание на пространстве YouTube официальных каналов, дабы перебить в этой сфере монополизм «Дождя».

Но удастся ли за счёт таких мер вытеснить Навального на информационную периферию? Вопрос, конечно, философский, но понятно, что «бренд» этот будут поддерживать всеми доступными средствами. И дело не только в попытках Навального и впредь играть роль горьковского Павла Власова, предрекая кары режиму.

Сейчас на первый план будут выводить Юлию Навальную. Как духовную и политическую наследницу своего мужа.

Естественно, у всех перед глазами проект «Тихановская». По совпадению Светлана тоже супруга сидящего в тюрьме блогера, которую превращают в символ сопротивления продвинутого общества «авторитарному режиму Лукашенко». Да, Тихановская не светоч культуры и не социальный мыслитель. Она — нулевой полемист, но с ней активно работают западные психологи.

AP Photo/Pavel Golovkin/ТАСС

Юлия Навальная также пока не сумела проявить себя в качестве самостоятельной фигуры. Но её имидж уже формируется. Запущено красочное определение «первая леди российской оппозиции», а такой неофициальный титул вызывает меньше ревности в среде внесистемщиков, ревновавших Навального с его претензией на лидерство. Одновременно, видимо, будет создаваться образ «жены декабриста», образ — понятный и порождающий в нашем обществе определённое восприятие.

В эпоху современных медиасвязей Навальной даже не придётся выступать лично, западные издания уже цитируют её посты в Instagram, которые вполне может составлять или редактировать, например, опытный политтехнолог. А главное — наша либеральная пресса будет постоянно освещать каждый её шаг. Кто не процитировал её заявление в Домодедово о том, что она ничего не боится и всем остальным не надо ничего бояться. Кто не живописал её слезы после зачтения приговора мужу. Словом, Юлии остаётся только создавать информационные поводы.

Что касается её политической формализации — участия в будущих парламентских выборах, вступления в действующую правую партию, — то здесь больше вопросов, чем ответов. В принципе, она действительно могла бы баллотироваться от того же «Яблока», в рядах которого и сам Алексей начинал свою политическую карьеру. Но вот решится ли на это само «Яблоко», которое очень хочет вернуться в Госдуму, и ради чего готово даже сместить самого Григория Явлинского с первых строчек своего списка.

Конечно, можно предположить, что властные идеологи попытаются смягчить международное напряжение вокруг посадки Навального. И ради этого к её попыткам зарегистрироваться не будут жёстко придираться в надежде, что она проиграет, скажем, в одномандатном круге. И история будет закрыта. Но это очень тонкая и рискованная игра.