Экс-нардеп Царев оценил обвинения Пугачевой в предательстве Экес-нардеп Царев: факт предательства со стороны Пугачевой необходимо доказать

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Пока нет решения суда, уехавшую из России певицу Аллу Пугачеву нельзя считать виновной в предательстве, рассказал в интервью NEWS.ru экс-депутат Верховной рады, директор санатория имени Кирова в Ялте Олег Царев. Он напомнил, что пока ей даже не предъявили никаких обвинений и не присвоили статус иностранного агента.

Я не слышал, чтобы Пугачевой были предъявлены какие-то обвинения, и тем более о том, что было вынесено решение суда, даже по присвоению статуса иноагента. До тех пор пока в отношении человека не вынесено решение суда, он считается невиновным. Уже в который раз ее пытаются обвинить. Если она виновна, у нас достаточное количество сотрудников силовых структур, чтобы это доказать, — заявил Царев.

По его мнению, если кто-то считает, что кто-либо из публичных лиц нарушает закон, значит, нужно написать заявление в правоохранительные органы, чтобы те проверили информацию.

Если она соответствует действительности, то возбуждается уголовное дело. Если нет — значит, не о чем говорить, — пояснил экс-нардеп.

Ранее Царев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский постоянно думает о том, как получить для себя надежные гарантии безопасности. Экс-нардеп отметил, что украинский лидер пока считает, что нужный момент еще не настал, поскольку надеется, что еще успеет договориться.