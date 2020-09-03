Дети составляют 7,6% среди заболевших коронавирусом россиян

https://static.news.ru/photo/2e0589f2-edfd-11ea-b22e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look/Global Look Press

Доля детей из общего числа подтверждённых случаев COVID-19 среди россиян составляет 7,6%. Заражения коронавирусом новорождённых в РФ были крайне редки, а внутриутробная передача инфекции так и не доказана.

В Российской Федерации дети составляют 7,6% зарегистрированных случаев COVID-19, — говорится во временных методических рекомендациях по профилактике и диагностике COVID-19, подготовленных Минздравом.

Уточняется, что в 9% случаев заражение коронавирусом детей было связано с путешествиями в другие страны, а в 91% случаев — через местные контакты, преимущественно семейные.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 4995 жителей 83 российских регионов. Из них 24% не имели клинических проявлений болезни. По состоянию на 3 сентября в России коронавирус выявлен у 1 009 995 человек. За время пандемии от коронавируса в России скончались 17 528 человек (+114 за сутки), выздоровели от инфекции 826 935 человек (+5766 за сутки).

Число инфицированных в мире за всё время пандемии коронавируса по состоянию на 08:00 3 сентября достигло 26 031 410 человек, за сутки зарегистрировано 281 768 новых случаев, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Скончались от осложнений заболевания 863 028 человек, 6013 из них — за последние сутки.