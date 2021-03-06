Детей-безбилетников перестанут высаживать из общественного транспорта

https://static.news.ru/photo/b3d801ce-9703-11e9-8735-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

В России вступает в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей а безбилетный проезд. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был разработан министерством транспорта. Изменения внесены в статью 20 Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта РФ.

По новому закону, отныне запрещается принудительно высаживать детей, не имеющих билета на проезд в общественном транспорте, если им ещё не исполнилось 16 лет и они едут без сопровождения взрослых.

По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, с сегодняшнего дня кондукторы и водители должны понимать, что при высадке ребёнка-безбилетника, они нарушают федеральный закон и понесут ответственность.

Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья. Ситуация, подобная недавнему случаю в Кировской области, когда девочку 12 лет поздно вечером в 20-градусный мороз кондуктор высадил из автобуса, не должна повториться, — напомнил спикер Госдумы.

Описанный Володиным инцидент произошёл 25 февраля. По информации соцсетей. 12-летнюю девочку, возвращавшуюся вечером с тренировки по акробатике, высадили из автобуса, поскольку у неё не хватало одного рубля. Ребёнок оказался на улице в позднее время, когда температура воздуха опустилась до минус 20 градусов. Кроме того, у девочки разрядился телефон.

Региональная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

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