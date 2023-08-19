Что находилось на военном аэродроме под Новгородом, куда ударили ВСУ

Фото: МО Украины

Сегодня в 10:00 по московскому времени ВСУ с помощью БПЛА коптерного типа совершили террористическую атаку на военный аэродром в Новгородской области, передает Минобороны РФ. Что там находилось и какая техника пострадала?

«Он (беспилотник. — NEWS.ru) был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия. В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было ликвидировано. Один самолет получил повреждение, пострадавших нет», — добавили в МО РФ.

Что известно об атаке ВСУ на военный аэродром в Новгородской области

По информации «ВЧК-ОГПУ», на аэродроме Сольцы после случившегося начался сильный пожар. Очевидцы сообщили, что взорвалось как минимум два самолета. В МО РФ это никак не комментировали.

Губернатор Новгородской области Глеб Никитин подтвердил атаку украинского беспилотника по аэродрому в регионе.

«Сегодня беспилотник киевского режима совершил террористическую атаку на аэродром Сольцы Новгородской области. Пострадавших нет. Ситуация в регионе спокойная, контролируемая, все необходимые меры безопасности приняты. Уверен, что действия преступного киевского режима не останутся без ответа», — отметил он.

Дрон, атаковавший военный аэродром в Новгородской области, с большой долей вероятности запускался непосредственно с территории региона, сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы Виктор Соболев назвал вопиющим фактом атаку БПЛА на военный аэродром в Новгородской области.

«Минобороны РФ должно сделать все, чтобы подобные инциденты стали бы просто невозможными», — рассказал парламентарий Telegram-каналу BRIEF.

Что известно об аэродроме Сольцы и какая техника там находилась

Авиационная база в Новгородской области находится в двух километрах к северу от города Сольцы. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3000 метров, покрытие бетонное.

Там были дислоцированы самолеты Ту-22М 840-го тяжелобомбардировочного авиаполка, входящего в 22-ю ТБАД. В 2011 году подразделение расформировали, но шли переговоры о его восстановлении.

23 июня 2007 года на авиабазе Сольцы прошло освящение самолета Ту-95МС, получившего имя «Великий Новгород». Именно он был представлен на авиасалоне МАКС-2007.

В настоящее время аэродром обладает максимальной в регионе длиной ВПП и обслуживается Министерством обороны в качестве базы для тренировок военных летчиков и во время учений ВКС России.

Также аэродром Сольцы используется для приема правительственных бортов при визитах в Новгород высших должностных лиц страны.

По данным «ВЧК-ОГПУ», на военном аэродроме в Сольцах, по которому сегодня ударил БПЛА, находились дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3. Согласно международным сервисам, сейчас уцелевшие самолеты перемещаются на аэродром Оленья в Мурманской области. В МО РФ это никак не комментировали.

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