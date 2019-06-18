https://static.news.ru/photo/fd8f0af8-9166-11e9-a044-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин считает Великобританию хорошим примером открытости правительства для народа.

Кудрин обратил внимание на разницу подходов к обратной связи с гражданами в правительствах двух стран. В Англии, в частности, премьер-министр обязан выступать и отвечать на вопросы один раз в неделю, в России же премьер раз в год отвечает на заготовленные, как правило, вопросы, — обратил внимание председатель СП в беседе с Владимиром Познером в телеэфире .

Как писал News.ru ранее, Кудрин заявил, что Счётная палата подготовила предложения, которые снизили бы уровень бедности в российских семьях на 30–40%.