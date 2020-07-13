Запустивших подпольное производство алкоголя пенсионерок осудили условно

https://static.news.ru/photo/7267cb02-c515-11ea-add9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд вынес приговор по делу трёх челябинских пенсионерок, тайно запустивших заброшенный ликёро-водочный завод в Верхнеуральске. Женщин приговорили к четырём годам лишения свободы условно и штрафу в 750 тысяч рублей.

При вынесении вердикта суд учёл ряд факторов, включая не доведение преступного умысла до конца, явку с повинной одной из соучастниц, частичное согласие с предъявленным обвинением и раскаяние в содеянном, а также добровольное возмещение материального ущерба.

Кроме того, на приговор повлиял возраст и состояние здоровья подсудимых, наличие у них иждивенцев, а также благотворительную помощь.

Суд обязал пенсионерок в течение трёх лет регулярно отмечаться в полиции пол месту жительства и не покидать его без разрешения, сообщает URA.RU.

Ликёро-водочный завод в Верхнеуральске работал с 2011 по 2016 годы, а затем был законсервирован. Оставшееся на предприятии оборудование было полностью исправным, чем и воспользовались пенсионерки. Они наняли нескольких человек из числа местных жителей и начали производство немаркированной алкогольной продукции.

Как писал NEWS.ru, с осени 2017 года по весну 2018 года было изготовлено свыше 40 тысяч бутылок водки, стоимость свыше 7,1 млн рублей. В прокураторе отметили, что ущерб для правообладателя водки составил примерно 540 тысяч рублей. При этом злоумышленницы намеревались произвести более 90 тысяч бутылок стоимостью около 18,5 миллиона рублей, но их деятельность была пресечена.