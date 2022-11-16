Замглавы Херсонской области задержали за экономические преступления Замглавы Херсонской области Губареву задержали за экономические преступления

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Екатерина Губарева

Сотрудники МВД задержали замглавы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерину Губареву по делу об экономическом преступлении, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Подробности дела, по которому она задержана, не приводятся.

Екатерина Губарева задержана в рамках уголовного дела, с ней сейчас проводятся следственные действия, — сказал собеседник агентства.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения Губаревой. Со своей стороны другой источник ТАСС уточнил, что она была задержана накануне.

Ранее супруг замгубернатора Павел Губарев сообщил, что его жена перестала выходить на связь днем 15 ноября. Последнее место, где она была замечена, — это здание херсонского правительства в Геническе. Попытки дозвониться главе региона Владимиру Сальдо оказались безрезультатны.