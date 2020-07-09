Врио Хабаровского края назначит Владимир Путин

https://static.news.ru/photo/33681c7c-c1b4-11ea-afc5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края вместо задержанного Сергея Фургала должен назначить президент РФ Владимир Путин.

Об этом заявили в пресс-службе главы региона.

Там отметили, что назначить нового врио региона может только президент, а его назначение является прерогативой губернатора.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийства предпринимателей Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова.

Олег Булатов был партнёром Сергея Фургала по бизнесу. Они были совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году).

Евгений Зоря подал в суд на Сергея Фургала. У них был спор по поводу производственного помещения в Хабаровске. А у Романа Сандалова были конфликты с работниками металлобазы ООО «Миф-Хабаровск» (ликвидировано в 2013 году). Владельцем базы был Сергей Фургал.

Роман Сандалов, Евгений Зоря и Олег Булатов были убиты приблизительно в одно время: в конце 2004 года — начале 2005-го. При этом они были убиты именно после конфликтов с Сергеем Фургалом, отмечают журналисты.

Первым был убит Евгений Зоря. Киллер выстрелил в предпринимателя не меньше восьми раз. Убийство произошло в октябре 2004 года. Затем, также в октябре 2004 года, был убит Роман Сандалов. Причём тогда удалось найти киллера, им оказался Владимир Журавлёв. Следователи выяснили, что Сергей Фургал контактировал с этим человеком, однако его причастность к убийству не удалось доказать. Олега Булатова убили в январе 2005 года.

В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников Сергея Фургала: бывший деловой партнёр Николай Мистрюков (экс-депутат Хабаровской краевой думы, директор компании «Дальпромснаб»), гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно- Курильске Марат Кадыров, а также безработный Андрей Карепов.

Как ранее писал NEWS.ru, если решением президента России задержанный Сергей Фургал будет отстранён от должности, выборы нового главы могут пройти только осенью 2021 года.