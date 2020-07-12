Власти Хабаровска призвали жителей прекратить массовые акции

https://static.news.ru/photo/5bc05196-c4c3-11ea-8d77-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://vk.com/habtv

Правительство Хабаровского края призвало жителей региона остановить массовые акции и протесты по ряду причин.

Местные власти отметили, что мирные собрания людей уже начинают превращаться в беспорядки.

Но уже сейчас, спустя два дня, мы видим опасную тенденцию. Среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки, — приводит сообщение пресс-службы правительства Хабаровского края «Коммерсант».

Кроме того, власти обеспокоены, что в связи с проведением массовых акций увеличится число заражённых коронавирусной инфекцией, так как соблюдать социальную дистанцию на подобных мероприятиях невозможно.

Мы призываем всех жителей региона — не позволяйте себя использовать. <...> Ещё раз обращаемся к вам: не поддавайтесь на провокации даже из самых лучших побуждений, — отметили в пресс-службе.

Как писал NEWS.ru ранее, после громкого задержания губернатора Хабаровского края на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. Затем жители Хабаровска провели ещё две несанкционированные акции в поддержку губернатора Сергея Фургала.