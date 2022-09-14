В Омске спустя 12 лет задержали серийного насильника, влезавшего в окна

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Омской области на территории Кировского округа областного центра задержали 63-летнего мужчину, который подозревается в серии изнасилований, совершенных в период с 2010 по 2012 год

В Омске правоохранители задержали 63-летнего мужчину, подозреваемого в серии изнасилований, совершенных 12 лет назад, сообщили в региональном СК. Отмечается, что злоумышленник влезал к своим жертвам через распахнутые форточки.

13 сентября 2022 года 63-летний подозреваемый, которому удавалось скрываться от правоохранительных органов в течение 12 лет, был задержан, — говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина подозревается в восьми изнасилованиях и покушениях на изнасилование жительниц Омской области, совершенных с апреля 2010 года по августа 2012 года. Последней жертвой насильника стала 17-летняя девушка. Кроме того, задержанный совершил ряд других преступлений.

Следователи заметили, что злоумышленник всегда действовал по одной схеме: выбирал квартиры на первых этажах, вел наблюдение, подглядывая в окна, изучал распорядок дня, поведение, семейное положение, а также запоминал планировку квартиры.

Учитывая все детали, мужчина проникал в жилище через форточку. Предусмотрительно выключив свет, он подкрадывался к жертве и начинал светить ей в лицо фонариком, чтобы она не смогла разглядеть насильника.

Женщин, у которых были дети, он запугивал особенным образом, понимая, что мать, оказавшись в безвыходной ситуации, согласится на все, лишь бы обезопасить ребенка, — отметили правоохранители.

Для составления портретов насильника специалисты Главного управления криминалистики СКРФ проводили сеансы гипнорепродукции пережитых состояний. Со слов потерпевших были составлены субъективные портреты предполагаемого преступника.

Злоумышленника долго не могли поймать, однако в 2022 году он совершил оплошность и оставил на месте преступления улику с потожировыми следами. По ним был установлен генотип, совпавший с геномом подозреваемого в серии изнасилований. Следователи и сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, который, как оказалось, в течение шести лет отбывал наказание за совершенное преступление на территории другого государства.

В настоящее время с задержанным работают правоохранители, проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и эпизодов совершенных преступлений. Следствие ходатайствует перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

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