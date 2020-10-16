В Мытищах идёт эвакуация людей из ТЦ из-за задымления

В подмосковных Мытищах людей эвакуируют из ТЦ «Красный кит». В МЧС сообщают, что это связано с задымлением.
Открытого горения люди не заметили, но задымление присутствовало на двух этажах. Очевидцы считают, что мог загореться фуд-корт.
Из здания без паники были выведены все посетители и сотрудники. Отмечается, что на месте работают представители экстренных служб столицы,
Как писал NEWS.ru, 200 человек эвакуировали из здания апарт-отеля «Ханой — Москва». Причиной стало возникновение пожара. Возгоранию присвоили второй, повышенный ранг сложности. Пламя возникло на втором этаже здания и распространилось по площади 20 кв. м.