В Мытищах идёт эвакуация людей из ТЦ из-за задымления

https://static.news.ru/photo/4da742d6-0fb4-11eb-8c9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Подсмотрено в Москве | Московские новости/vk.com

В подмосковных Мытищах людей эвакуируют из ТЦ «Красный кит». В МЧС сообщают, что это связано с задымлением.

Открытого горения люди не заметили, но задымление присутствовало на двух этажах. Очевидцы считают, что мог загореться фуд-корт.

Из здания без паники были выведены все посетители и сотрудники. Отмечается, что на месте работают представители экстренных служб столицы, пишет ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 200 человек эвакуировали из здания апарт-отеля «Ханой — Москва». Причиной стало возникновение пожара. Возгоранию присвоили второй, повышенный ранг сложности. Пламя возникло на втором этаже здания и распространилось по площади 20 кв. м.