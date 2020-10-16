16+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

В Мытищах идёт эвакуация людей из ТЦ из-за задымления

16:23, 16 октября 2020 41
Фото: Подсмотрено в Москве | Московские новости/vk.com

В подмосковных Мытищах людей эвакуируют из ТЦ «Красный кит». В МЧС сообщают, что это связано с задымлением.

Открытого горения люди не заметили, но задымление присутствовало на двух этажах. Очевидцы считают, что мог загореться фуд-корт.

Из здания без паники были выведены все посетители и сотрудники. Отмечается, что на месте работают представители экстренных служб столицы, пишет ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 200 человек эвакуировали из здания апарт-отеля «Ханой — Москва». Причиной стало возникновение пожара. Возгоранию присвоили второй, повышенный ранг сложности. Пламя возникло на втором этаже здания и распространилось по площади 20 кв. м.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео