В Москве туристов оштрафовали на 1,2 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов

https://static.news.ru/photo/e227fdb8-104c-11eb-8e43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Москвы, которые с 1 августа вернулись из других стран и не предоставили данные о проведённом ПЦР-тестировании на коронавирус, оштрафовали в общей сложности более чем на 1 млн рублей.

Составлено 1515 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, предусматривающей для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей, — сообщили в управлении Роспотребнадзора по столице.

Административные материалы в отношении 955 граждан сотрудники ведомства направили в районные суды. 73 жителям Москвы уже присудили штрафы на сумму 1,235 млн рублей. Остальные дела находятся ещё на рассмотрении.

В ведомстве уточнили, что если вследствие этих действий (бездействия) будет причинён вред здоровью других людей, размер штрафа может увеличиться до 300 тысяч рублей.

Пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР можно не только платно в аэропорту, но и бесплатно по предварительной записи в городских поликлиниках. Сделать это необходимо в течение трёх дней после прилёта, причём детей это тоже касается.

Как писал NEWS.ru, московские власти объявили тендер на модернизацию системы видеофиксации нарушений ПДД для выявления водителей, нарушивших режим самоизоляции. Он предусматривает модернизацию передвижных средств Центра организации дорожного движения (ЦОДД) для того, чтобы они смогли в том числе распознавать нарушения по ст. 6.3 КоАП РФ от апреля 2020 года, в которой предусмотрены жёсткие меры для больных COVID-19 нарушителей или лиц, контактировавших с больными. Подрядчик должен будет «довести до ума» 59 микроавтобусов Ford Transit и «Газелей» Next с камерами на крышах. Власти Москвы готовы заплатить за это не более 98,1 млн рублей.