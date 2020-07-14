В Ханты-Мансийском автономном округе введён режим ЧС из-за пожаров

https://static.news.ru/photo/b63cce6e-c604-11ea-9ff8-fa163e074e61_660.jpg Фото: 86.mchs.gov.ru

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала распоряжение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил департамент общественных и внешних связей ХМАО, передаёт «Интерфакс». Режим ЧС введён в связи с лесными пожарами. Правительство региона выделит департаменту недропользования и природных ресурсов 51,9 млн рублей из резервного фонда. Средства потратят на аренду вертолётов, которые используют для тушения огня и переброски сотрудников экстренных служб.

Площадь лесных пожаров в ХМАО в настоящее время превышает 5,5 тысяч га.

Как сообщал NEWS.ru, в начале июля режим ЧС из-за горящих лесов ввели власти Иркутской области. Сложная обстановка с возгораниями в соседних регионах может привести к введению аналогичного режима во всём Сибирском федеральном округе. Пожары возникают в основном в труднодоступных районах. По словам областного чиновника, самыми частыми причинами огня являются засушливая погода и грозы.