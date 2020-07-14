В Ханты-Мансийском автономном округе введён режим ЧС из-за пожаров

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала распоряжение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщил департамент общественных и внешних связей ХМАО,
Площадь лесных пожаров в ХМАО в настоящее время превышает 5,5 тысяч га.
Как сообщал NEWS.ru, в начале июля режим ЧС из-за горящих лесов ввели власти Иркутской области. Сложная обстановка с возгораниями в соседних регионах может привести к введению аналогичного режима во всём Сибирском федеральном округе. Пожары возникают в основном в труднодоступных районах. По словам областного чиновника, самыми частыми причинами огня являются засушливая погода и грозы.
Добавьте наши новости в избранные источники