В Хабаровском крае завершается формирование Народного совета

Заявления на вступление в Народный совет при губернаторе Хабаровского края подали более 229 жителей региона. Теперь им предстоит заручиться поддержкой сторонников.
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Попасть в Совет можно несколькими способами. Так, поступило семь заявлений от хабаровчан, которые ведут личные страницы в социальных сетях. Подписные листы в свою поддержку предоставили два человека.
Хабаровчане смогут попасть в Народный совет и по личному приглашению врио губернатора края Михаила Дегтярёва. Сейчас в таком списке присутствуют фамилии 20 человек. Сбор заявок закончится 9 сентября. Народный совет впервые соберётся в середине сентября.
Ранее NEWS.ru сообщал, что новый глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв продолжает выстраивать свой политический фундамент. Сам ли, с подачи ли своих технологов, но он предложил идею Народного совета, который формируется из числа граждан — представителей общественных, научных и иных организаций, представителей средств массовой информации, членов региональной общественной палаты, общественных советов при органах власти и муниципальных образований.
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