В Хабаровском крае завершается формирование Народного совета

https://static.news.ru/photo/b02d79fe-e744-11ea-ba6d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: duma.gov.ru/Global Look Press

Заявления на вступление в Народный совет при губернаторе Хабаровского края подали более 229 жителей региона. Теперь им предстоит заручиться поддержкой сторонников.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что большинство кандидатов зарегистрировались через специальную форму на портале «Голос27». По каждой кандидатуре на онлайн-площадке открывается рейтинговое голосование. Его целью является набор претендентами не менее 250 голосов поддержки. Данный порог уже преодолели пять кандидатов.

Попасть в Совет можно несколькими способами. Так, поступило семь заявлений от хабаровчан, которые ведут личные страницы в социальных сетях. Подписные листы в свою поддержку предоставили два человека.

Хабаровчане смогут попасть в Народный совет и по личному приглашению врио губернатора края Михаила Дегтярёва. Сейчас в таком списке присутствуют фамилии 20 человек. Сбор заявок закончится 9 сентября. Народный совет впервые соберётся в середине сентября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв продолжает выстраивать свой политический фундамент. Сам ли, с подачи ли своих технологов, но он предложил идею Народного совета, который формируется из числа граждан — представителей общественных, научных и иных организаций, представителей средств массовой информации, членов региональной общественной палаты, общественных советов при органах власти и муниципальных образований.