В Башкортостане оценили экономический ущерб от пандемии

https://static.news.ru/photo/55847dbc-bd4c-11ea-8a9e-fa163e074e61_660.jpg Андрей Назаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров в разговоре с корреспондентом NEWS.ru на площадке Международного форума урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» оценил ущерб, нанесённый экономике региона пандемией коронавируса.

Нагрузка бюджетная из-за пандемии возникла в связи с тем, что достаточно большая сумма потрачена на борьбу с коронавирусной инфекцией, начиная от средств индивидуальной защиты и заканчивая лекарствами и другими действиями. Койки, которые мы перепрофилировали в других больницах, плюс новая инфекционная больница построена — это можно уже оценивать, сумма составит в этом году не меньше 10 млрд рублей. Это раз. Два — остановка экономики. Это тоже замедлило процессы и заставило нас принять два пакета мер государственной поддержки, что тоже сделало нагрузку на бюджет. Ну и третья причина: многие крупные предприятия чуть замедлили свои действия и полученную прибыль уменьшили, что связано с ценами на нефть. В совокупности, конечно, определённые финансовые сложности добавились, — сообщил первый вице-премьер республики.

По словам Назарова, в регионе много пострадавших секторов. Меры господдержки охватили 54 тыс. предприятий, примерно 42% всех представителей малого и среднего бизнеса в республике. Он также отметил, что бюджет Башкирии не будут пересматривать до осени.

Пока бюджет мы не пересматривали. Нам, регионам, сейчас больше полномочий дали, и бюджетную роспись мы можем сами менять. И пока до осени не трогаем. Но, естественно, что тот дефицит бюджета, с которого мы начинали год и планировали его завершить, — увеличится, это точно. Сами цифры будем уже ближе к осени мониторить и оценивать, — подчеркнул он.

Международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» прошёл в Уфе 30 июня. Форум стал первым офлайн-мероприятием международного формата после пандемии и собрал на своей площадке 85 экспертов: общественных и политических деятелей, представителей крупного бизнеса, учёных и архитекторов.