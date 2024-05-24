В Барнауле рабочий сорвался с крыши во время ремонта и погиб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Барнауле рабочий сорвался с мокрой крыши при ремонте дома и погиб, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Алтайскому краю. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным следствия, одна из подрядных организаций осуществляла ремонт кровли многоквартирного дома на проспекте Ленина в городе Барнауле. Днем 24 мая 2024 года в результате допущенных нарушений 23-летний наемный рабочий поскользнулся на мокрой крыше и упал с высоты четвертого этажа. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Следователи провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев. Отмечается, что также будет проведен ряд экспертиз.

Ранее в Нижегородской области тракторист погиб, упав с картофелесажалки в Белозерихе. Выясняются обстоятельства происшествия и наличие трудовых отношений погибшего с индивидуальным предпринимателем, который арендовал технику. По данным СМИ, рабочий сидел на боковой части установки, шансов выжить у него не было: сначала пострадавшего придавило шиной, потом порезало металлическими дисками.