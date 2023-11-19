Ураган в Кузбассе и Алтайском крае сорвал крыши домов и снес остановки

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Шквалистый ветер в Кемеровской области и Алтайском крае сорвал крыши со зданий, повалил деревья и перевернул остановки в ночь на 19 ноября, пишут очевидцы и местные Telegram-каналы. В Алтайском крае несколько населенных пунктов остались без электроэнергии, ураган повредил десятки домов и автомобилей. Жители Кемерово публикуют в Telegram фото- и видеокадры поваленных деревьев, поврежденных автомобилей и разбросанных по улицам элементов инфраструктуры города.

Во дворе дома по улице Антона Петрова, 158 (город Барнаул. — NEWS.ru), ветер сломал дерево и повалил не землю один из элементов дворового декора. <...> Частично сорвало крышу жилого дома по ул. Георгия Исакова, 243, — говорится в Telegram-канале «Катунь 24».

В ряде населенных пунктов Алтайского края произошло аварийное отключение электричества, сообщает пресс-служба регионального Минпромэнерго. Основные работы по восстановлению электроснабжения проводятся в Михайловском, Благовещенском, Петропавловском, Солонешенском, Усть-Калманском районах, в пригороде Барнаула.

В начале сентября активный циклон Даниэль обрушился на Ливию. Оказались затоплены тысячи домов, из-за проливных дождей пропали без вести пять военных, которые помогали местным жителям в городе Эль-Байдана на востоке страны. В ряде районов государства уровень воды достиг трех метров. Многие дороги оказались размыты, движение было парализовано.