Упавшее от ветра дерево убило двух жителей Новокузнецка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новокузнецке дерево упало на припаркованный автомобиль, в котором находились четыре человека, в Новокузнецке, сообщил Telegram-канал Mash Siberia. По его информации, погибли два местных жителя, сидевшие на передних сидениях. О состоянии двух других пассажиров на данный момент неизвестно.

Массивное дерево расплющило отечественный автомобиль. Верхушка тополя также задела другую машину на парковке, однако критичных повреждений на ней нет. На месте происшествия работают спасатели, которые пытаются извлечь тела погибших из автомобиля.

По информации канала, тополь, упавший на машину, выдрало с корнем, причиной этому стал сильнейший ветер. В пресс-службе СК Кузбасса сообщили NGS42.RU, что на место выехали сотрудники ведомства.

Разрушительный ураган также пронесся по улицам Барнаула. Из-за штормового ветра оказались повреждены некоторые здания и автомобили. На опубликованных кадрах видно, как с дома слетела облицовка. Припаркованную у здания машину при этом засыпало кусками бетона.

В ряде населенных пунктов Алтайского края фиксируются отключения электроэнергии. В Минпромэнерго региона сообщили, что основные работы по восстановлению электроснабжения проводятся в пригороде Барнаула, в Михайловском, Благовещенском, Петропавловском, Солонешенском и Усть-Калманском районах.