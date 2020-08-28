Участок Большого казанского кольца открыли в Татарстане

https://static.news.ru/photo/01829644-ea48-11ea-9e82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый участок завершающего этапа строительства Большого казанского кольца (БКК) стоимостью 2,3 млрд рублей 29 августа ввели в эксплуатацию в Казани.

Строительство участка протяжённостью 800 м от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская началось в июле 2019 года по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает РИА Новости.

Подрядчик — ОАО «Мосты Республики Татарстан» — построил четырёхполосную дорогу первого класса за 12 месяцев вместо 17. Между полосами встречного движения проложена разделительная полоса для двух трамвайных путей. Над Фермским шоссе появился путепровод длиной почти 110 м.

Участок является частью дорожной «перемычки» в Казани протяжённостью более двух километров. Она соединит промышленную зону между Волгой и озерами Кабан с жилой частью города по кратчайшему пути. В 2021 году должно закончиться строительство второго участка длиной 1,2 км.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дедовский путепровод ввели в эксплуатацию. 26 августа 2020 года по магистрали началось автомобильное движение. Дорогу построили по поручению главы Подмосковья Андрея Воробьёва. По его словам, жители Дедовска ещё в 2016 году попросили решить давнюю проблему пробок на железнодорожном переезде. Путепровод позволит обеспечить транспортное сообщение через железную дорогу с выездом на Волоколамское шоссе.