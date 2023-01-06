Тигрицы Ярослава Запашного подрались в Кисловодском цирке

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В Кисловодском цирке подрались две тигрицы, дрессировкой которых занимается Ярослав Запашный, передает Telegram-канал SHOT. По имеющейся информации, одна из них получила серьезные повреждения. За жизнь животного по кличке Джина в настоящее время борются ветеринары.

Канал утверждает, что Джина напала на старшую и более опытную самку Эру. По мнению специалистов, у тигрицы, которой сейчас девять лет, преждевременно включился режим охоты. Вероятно, что это произошло из-за аномально теплой погоды на юге России.

В итоге более опытная тигрица нанесла Джине серьезные травмы.

Дрессировщик Ярослав Запашный является представителем пятого поколения знаменитой династии. Он приходится двоюродным племянником братьям Эдгарду и Аскольду Запашным.

Ранее лев напал на дрессировщика Алексея Макаренко во время циркового выступления в Сочи. От гибели мужчину спасла его супруга Ольга Борисова: она отогнала хищника. Инцидент попал на видео. По словам очевидцев, во время шоу два льва выясняли отношения. Макаренко попытался разнять самцов, однако едва не стал жертвой третьего льва.

После заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сказал, что в цирке по факту инцидента будет проведена проверка.