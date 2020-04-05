Священники облетели Волгоград с молитвами против коронавируса

https://static.news.ru/photo/ecea8486-7746-11ea-98ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Волгоградской митрополии

Епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, Калачевский и Палласовский Иоанн, а также отцы Анатолий, Андрей, Николай и Георгий 5 апреля на самолёте облетели Волгоград, молясь об избавлении от коронавируса. На борт они взяли с собой четыре иконы, среди которых были две чудотворные.

Воздушное судно с представителями церкви поднялось в небо со взлётной площадки аэроклуба имени Героя Советского Союза А. М. Числова. Перед взлётом священнослужители отслужили молебен на лётном поле.

Во время авиационного крестного хода они молились об избавлении Волгограда от коронавирусной инфекции нового типа.

Епископ Елисей рассказал, что на полёт их благословил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, пишет «Волгоградская правда.ру».

Как ранее передавал NEWS.ru, митрополит Варсонофий благословил противовирусный автопробег священников по Санкт-Петербургу. Служители церкви прочитали молитвы во избавление города от «морового поветрия» и провезли Иверскую икону Богородицы по всем административным районам.