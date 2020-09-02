Спасатели Приморского и Хабаровского краёв готовятся к тайфуну «Майсак»

https://static.news.ru/photo/a23f0316-eda8-11ea-b195-fa163e074e61_660.jpg Фото: 25.mchs.gov.ru

Сотрудники МЧС Приморского и Хабаровского краёв готовятся к тайфуну «Майсак».

Тайфун может затронуть некоторые районы Приморского края. Во Владивостоке идут сильные дожди и дует шквалистый ветер, сообщает vesti.ru.

Отмечается, что по прогнозам синоптиков, порывы ветра могут усилиться за пару часов до 35 метров в секунду, а волны на море достигнуть семи метров в высоту. В некоторых районах уже поднялся уровень воды в реках.

Пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края сообщила, что ливни, которые принесёт тайфун «Майсак», могут усугубить паводковую ситуацию в регионе.

Осадки повлияют на гидрологическую обстановку в крае. Прогнозируются дальнейшие подъёмы уровней воды в малых реках с подтоплением низкопойменных мест, размытием грунтовых покрытий на местных дорогах. Существует вероятность нарушений в работе объектов ЖКХ и энергетики, вызванных осадками и порывистым ветром, — привели сообщение пресс-службы ведомства в «Интерфаксе».

Наибольшее влияние тайфуна ожидается в западных районах Приморского края и южных районах Хабаровского края.

Как сообщал NEWS.ru ранее, тайфун «Майсак» прошёлся по территории Японии и Корейского полуострова. В результате на юго-западе Японии 117 тысяч домов остались без электрического снабжения, в восточных регионах КНДР возникли масштабные наводнения, а в Южной Корее от стихийного бедствия пострадали не менее 800 объектов, эвакуированы более двух тысяч жителей.