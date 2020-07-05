Составлен рейтинг регионов с самыми длинными дорогами

https://static.news.ru/photo/28b76f72-be84-11ea-871c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yan Huaifeng/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Алтайский край, согласно данным Росстата, стал регионом с самыми длинными в России дорогами. Их протяжённость составила 54,3 тыс. км по итогам 2019 года.

Второе и третье места занимают Башкирия с дорогами в 48,6 тыс. км и Московская область с дорогами протяжённостью 43,5 тыс. км, пишет RT.

Замыкают пятёрку Краснодарский край (42,5 тыс. км) и Самарская область с дорогами в 41,5 тыс км. В тройку регионов с самой малой протяжённостью дорог входят Ненецкий автономный округ (382 км), Севастополь (1,1 тыс. км) и Чукотка (2,16 тыс. км).

Ранее NEWS.ru сообщал, что начальник ГИБДД Михаил Черников заявил, что в России сохраняется высокая смертность на дорогах. Однако, по его словам, неправильно сравнивать РФ с другими странами, так как размеры государств и протяжённость дорог заметно отличаются.