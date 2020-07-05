Сочи накроет сорокаградусная жара

https://static.news.ru/photo/7d99ac24-bea4-11ea-a80f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Администрация города Сочи/vk.com

Сильная жара в 37 градусов ожидается в Сочи в течение трёх дней — с 5 по 7 июля.

С 12:00 до 18:00 5 июля и днём 6 и 7 июля на территории города ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет местами 37 градусов, — говорится в сообщении на сайте администрации Сочи.

Власти просят жителей и гостей курорта при выходе на улицу принять все необходимые меры предосторожности.

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей ряда российских регионов об аномально жаркой погоде, которая ожидается в ближайшие дни. В Саратовской области в период с 5 по 7 июля столбики термометров покажут 40 градусов тепла. В Ростовской области прогнозируется до плюс 40-41 градуса, Астраханской — до 42 градусов, в Калмыкии — до 42-43 градусов. Под Белгородом, Воронежем и Тамбовом воздух прогреется до 35–40 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что первые шесть месяцев текущего года в России стали самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений в стране. По его словам, большой «вклад» в рекорд внесла зима, в течение которой синоптики фиксировали экстремально тёплые значения. Он напомнил, что средняя температура января в РФ превышала норму на 10-11 градусов, писал NEWS.ru.