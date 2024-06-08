ДТП с участием автобуса унесло жизни двух человек в Барнауле В Алтайском крае два человека погибли в ДТП с автобусом и иномаркой

Два человека погибли в Алтайском крае в результате ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. По ее словам, которые приводит пресс-служба надзорного органа, инцидент произошел поздним вечером 7 июня на Змеиногорском тракте в Барнауле. Прокуратура проводит проверку.

Пассажирский автобус King Long, следовавший из Новосибирска в Усть-Каменогорск, и легковой автомобиль Mazda Demio «Мазда Демио» столкнулись на трассе в Барнауле около 23:50 7 июня. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и его знакомая.

Пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались и в настоящее время продолжили следование по маршруту, — отметила Антошкина.

Помощник прокурора отметила, что надзорный орган организовал проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. По ее словам, ведомство также даст оценку причинам и условиям, которые привели к трагедии.

Центральный районный суд Кемерово ранее арестовал мастера местной электротранспортной компании. По данным следствия, он выпустил на линию трамвай с неисправными тормозами, из-за чего произошло ДТП, в котором погиб человек.