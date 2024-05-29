СК начал проверку после скандала с раздеванием школьниц на ЕГЭ в Воронеже

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет начал проверку после скандала с досмотром школьниц на ЕГЭ в Воронеже, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Также проверку организовала и местная прокуратура. Ученицы жаловались, что пришлось даже снимать белье.

По данному факту следователями регионального СУ СК проводится проверка, выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, — приводит агентство слова собеседницы.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала письменные жалобы учащихся, согласно которым девочек заставили снимать бюстгальтеры на одном из пунктов проведения ЕГЭ. В пресс-службе правительства Воронежской области пообещали заняться расследованием этого дела и просмотреть все камеры наблюдения. Сообщалось, что этим займутся сотрудники регионального Министерства образования.

Однако министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что учениц не просили раздеваться для проверки перед ЕГЭ. По его словам, в ходе проверки выяснилось, что данный факт не соответствует действительности.

В региональном правительстве также выразили сомнение в том, что просьбы приподнять кофту могли последовать от охранников. Там отметили, что Минобразования региона не получало жалоб на ситуацию от девушки.