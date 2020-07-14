Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
В Татарстане житель Альметьевска предлагает девушкам деньги за съёмку клипа, где они должны каблуками давить живых рыб, пишет inkazan.ru. Как рассказал сам мужчина, это не его инициатива, а людей, чьи личности он раскрывать не хочет.
Башкирия
Жительница аварийного уфимского дома, впритык к которому разрешили строительство новой многоэтажки, вышла на пикет к московскому Кремлю, пишет mkset.ru. По словам женщины, башкирские власти продолжают игнорировать все попытки привлечь внимание к её проблеме.
Нижегородская область
В Нижегородской области полиция ищет школьников жестоко избивших подростка. Как пишет newsnn.ru, видео с нападением выложили в соцсети с пометкой, что отношения выясняли дети из обеспеченных семей. В ролике показаны 10 человек, в том числе и девочки, которые набрасываются на своего товарища после продолжительного словесного конфликта.
Удмуртия
Жительница Ижевска обратилась в прокуратуру после отказа местной поликлиники выдать ей медикаменты на ребёнка-инвалида, пишет udm-info.ru. Результаты проверки показали, что инсулиновые иглы и тест-полоски к глюкометру должны были предоставляться бесплатно. Главврач учреждения должен в кратчайшие сроки устранить нарушение.
pixabay.com
Ростовская область
В Ростовской области скандальный руководитель «Коммунистов России» решил выйти из партии, пишет rostovgazeta.ru. Он планирует стать выдвиженцем на пост главы области от «Партии социальной защиты». Ранее парламентарий прославился своей позицией по коронавирусу, утверждая, что его не существует.
Приморье
В Приморье местную жительницу осудили на 1,6 года условно за применение насилия к сотруднику полиции, пишет vostokmedia.com. Пьяных мужчину и женщину на автомобиле остановили сотрудники ГИБДД, однако пассажирка отказалась выйти из машины. Она покусала и ударила одного из полицейских, а со второго сорвала жилет и порвала его.
Омская область
В Омске местный житель заснял, как опарыши ползают внутри упаковки с яйцами на прилавке магазина. Как пишет gorod55.ru, скорее всего, при транспортировке несколько яиц разбились и в упаковке завелась живность, однако в продуктовой точке на инцидент внимания не обратили.
Оренбургская область
Администрация Орска планирует взять кредит в коммерческом банке на закрытие бюджетных дыр. Как пишет 56orb.ru, его сумма достигает 350 млн рублей, а закрыть его планируют за два года.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Карелия
Минприроды Карелии судится с энергетиками из-за «неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств». При этом сумма иска к предприятию составила всего около 300 рублей, сообщает karelinform.ru.
Тюменская область
Неизвестного мужчину похоронили в Спасской церкви Тюмени около 50 лет назад. Как сообщает nashgorod.ru, останки были найдены на территории церкви 12 мая. Отмечается, что кости черепа разрушены и не подлежат реконструкции. Ранее утверждалось, что останки могут принадлежать известному купцу и меценату Андрею Текутьеву. При этом эксперты пока не дают однозначного заключения.
Хабаровский край
В Хабаровском крае готовятся к всплеску заболеваемости коронавирусом. Несанкционированные акции, по словам медиков, таят в себе угрозу для здоровья горожан, пишет transsibinfo.com. В Хабаровске проходят акции протеста в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. Многие митингующие не соблюдают социальную дистанцию и находятся без медицинских масок. По мнению медиков, это может привести к резкому скачку количества больных в регионе.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ставропольский край
Бывшего криминалиста МВД Ставрополья обвиняют во взятке в полмиллиона рублей. Эксперт-криминалист из Михайловска получил 500 тысяч за подделку экспертизы наркотиков, пишет newstracker.ru. Сейчас уголовное дело передано в суд. Отдельное дело заведено и на посредника, передавшего деньги.
Челябинская область
Предприниматель из Челябинской области выдавал зарплату продуктами и водкой. Теперь бизнесмен получит штраф за нарушение закона, сообщает kursdela.biz. В прокуратуру Еткульского района обратилась женщина с жалобой на своего работодателя. В течение длительного времени руководитель выдавал получку продуктовыми корзинами. Подобным образом выплачивалось от 42 до 100% заработной платы заявителя, то есть в объёме, значительно превышающем установленные законом 20%.
ХМАО
Во время режима самоизоляции в Сургуте продолжали работать несколько кафе, саун и спортивных залов, сообщает muksun.fm. Всего было выявлено более 150 нарушений в отношении 10 торговых точек. Предпринимателям грозит штраф и ограничение на работу до 90 дней.
Волгоградская область
Вступил в силу приговор в отношении наркоторговца из Урюпинского района Волгоградской области, который пытался скрыться от следствия, инсценировав свою смерть, сообщает novostivolgograda.ru. Обвиняемый в хранении и сбыте наркотиков подделал свидетельство о смерти и уехал в Подмосковье, где его и задержали в июле 2019 года. Суд приговорил наркоторговца к шести годам колонии общего режима.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Свердловская область
Под Нижним Тагилом на торги выставили многоэтажку, в которой живут 100 семей, сообщает tagilcity.ru. Здание было общежитием Баранчинского электромеханического завода. Оно было предоставлено в качестве залога по кредиту, который выдал банк заводу. Предприятие не выплатило кредит, и дом перешел к банку в счёт его погашения.
Ленинградская область
Главного бухгалтера ювелирной компании в Петербурге осудили за кражу 43,5 млн рублей, сообщает newia.ru. На протяжении четырёх лет, имея доступ к электронной подписи генерального директора, она списала 22,7 млн рублей под предлогом неких платежей. Такие же преступления женщина совершала и ранее, работая в других компаниях.
Хакасия
Цены на бензин в Хакасии растут каждую неделю, сообщает newkhakasiya.online. Цена за литр АИ 92 выросла на 0,81%, за литр АИ 95 — на 0,83%. А стоимость АИ 98 возросла на 2,06%. Рост ценаы на бензин всех категорий наблюдается и в соседних регионах.
Сибирь
В двухэтажном доме Новосибирска при обрушении потолка погиб мужчина, сообщает atas.info. Инцидент произошёл в одной из квартир на втором этаже. Прибывшие спасатели осмотрели помещение и обнаружили под обломками мёртвого хозяина квартиры 1941 года рождения. После осмотра места происшествия следователи пришли к выводу, что перекрытия могли повредиться из-за размещения на крыше строительных материалов, которые планировалось использовать при капремонте дома.