Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Татарстане житель Альметьевска предлагает девушкам деньги за съёмку клипа, где они должны каблуками давить живых рыб, пишет inkazan.ru . Как рассказал сам мужчина, это не его инициатива, а людей, чьи личности он раскрывать не хочет.

Башкирия

Жительница аварийного уфимского дома, впритык к которому разрешили строительство новой многоэтажки, вышла на пикет к московскому Кремлю, пишет mkset.ru . По словам женщины, башкирские власти продолжают игнорировать все попытки привлечь внимание к её проблеме.

Нижегородская область

В Нижегородской области полиция ищет школьников жестоко избивших подростка. Как пишет newsnn.ru , видео с нападением выложили в соцсети с пометкой, что отношения выясняли дети из обеспеченных семей. В ролике показаны 10 человек, в том числе и девочки, которые набрасываются на своего товарища после продолжительного словесного конфликта.

Удмуртия

Жительница Ижевска обратилась в прокуратуру после отказа местной поликлиники выдать ей медикаменты на ребёнка-инвалида, пишет udm-info.ru . Результаты проверки показали, что инсулиновые иглы и тест-полоски к глюкометру должны были предоставляться бесплатно. Главврач учреждения должен в кратчайшие сроки устранить нарушение.

pixabay.com

Ростовская область

В Ростовской области скандальный руководитель «Коммунистов России» решил выйти из партии, пишет rostovgazeta.ru . Он планирует стать выдвиженцем на пост главы области от «Партии социальной защиты». Ранее парламентарий прославился своей позицией по коронавирусу, утверждая, что его не существует.

Приморье

В Приморье местную жительницу осудили на 1,6 года условно за применение насилия к сотруднику полиции, пишет vostokmedia.com . Пьяных мужчину и женщину на автомобиле остановили сотрудники ГИБДД, однако пассажирка отказалась выйти из машины. Она покусала и ударила одного из полицейских, а со второго сорвала жилет и порвала его.

Омская область

В Омске местный житель заснял, как опарыши ползают внутри упаковки с яйцами на прилавке магазина. Как пишет gorod55.ru , скорее всего, при транспортировке несколько яиц разбились и в упаковке завелась живность, однако в продуктовой точке на инцидент внимания не обратили.

Оренбургская область

Администрация Орска планирует взять кредит в коммерческом банке на закрытие бюджетных дыр. Как пишет 56orb.ru , его сумма достигает 350 млн рублей, а закрыть его планируют за два года.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

Минприроды Карелии судится с энергетиками из-за «неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств». При этом сумма иска к предприятию составила всего около 300 рублей, сообщает karelinform.ru .

Тюменская область

Неизвестного мужчину похоронили в Спасской церкви Тюмени около 50 лет назад. Как сообщает nashgorod.ru , останки были найдены на территории церкви 12 мая. Отмечается, что кости черепа разрушены и не подлежат реконструкции. Ранее утверждалось, что останки могут принадлежать известному купцу и меценату Андрею Текутьеву. При этом эксперты пока не дают однозначного заключения.

Хабаровский край

В Хабаровском крае готовятся к всплеску заболеваемости коронавирусом. Несанкционированные акции, по словам медиков, таят в себе угрозу для здоровья горожан, пишет transsibinfo.com . В Хабаровске проходят акции протеста в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. Многие митингующие не соблюдают социальную дистанцию и находятся без медицинских масок. По мнению медиков, это может привести к резкому скачку количества больных в регионе.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ставропольский край

Бывшего криминалиста МВД Ставрополья обвиняют во взятке в полмиллиона рублей. Эксперт-криминалист из Михайловска получил 500 тысяч за подделку экспертизы наркотиков, пишет newstracker.ru . Сейчас уголовное дело передано в суд. Отдельное дело заведено и на посредника, передавшего деньги.

Челябинская область

Предприниматель из Челябинской области выдавал зарплату продуктами и водкой. Теперь бизнесмен получит штраф за нарушение закона, сообщает kursdela.biz . В прокуратуру Еткульского района обратилась женщина с жалобой на своего работодателя. В течение длительного времени руководитель выдавал получку продуктовыми корзинами. Подобным образом выплачивалось от 42 до 100% заработной платы заявителя, то есть в объёме, значительно превышающем установленные законом 20%.

ХМАО

Во время режима самоизоляции в Сургуте продолжали работать несколько кафе, саун и спортивных залов, сообщает muksun.fm . Всего было выявлено более 150 нарушений в отношении 10 торговых точек. Предпринимателям грозит штраф и ограничение на работу до 90 дней.

Волгоградская область

Вступил в силу приговор в отношении наркоторговца из Урюпинского района Волгоградской области, который пытался скрыться от следствия, инсценировав свою смерть, сообщает novostivolgograda.ru . Обвиняемый в хранении и сбыте наркотиков подделал свидетельство о смерти и уехал в Подмосковье, где его и задержали в июле 2019 года. Суд приговорил наркоторговца к шести годам колонии общего режима.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Свердловская область

Под Нижним Тагилом на торги выставили многоэтажку, в которой живут 100 семей, сообщает tagilcity.ru . Здание было общежитием Баранчинского электромеханического завода. Оно было предоставлено в качестве залога по кредиту, который выдал банк заводу. Предприятие не выплатило кредит, и дом перешел к банку в счёт его погашения.

Ленинградская область

Главного бухгалтера ювелирной компании в Петербурге осудили за кражу 43,5 млн рублей, сообщает newia.ru . На протяжении четырёх лет, имея доступ к электронной подписи генерального директора, она списала 22,7 млн рублей под предлогом неких платежей. Такие же преступления женщина совершала и ранее, работая в других компаниях.

Хакасия

Цены на бензин в Хакасии растут каждую неделю, сообщает newkhakasiya.online . Цена за литр АИ 92 выросла на 0,81%, за литр АИ 95 — на 0,83%. А стоимость АИ 98 возросла на 2,06%. Рост ценаы на бензин всех категорий наблюдается и в соседних регионах.

Сибирь