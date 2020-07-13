Школьники Крыма начнут учёбу 1 сентября в очном формате

https://static.news.ru/photo/42e2d62e-c501-11ea-9802-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Новый учебный год стартует в республике Крым с 1 сентября и будет проходить в формате очного обучения, заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Крымчане, учимся как обычно, — написал Аксёнов в Facebook.

По словам губернатора, решение о проведении дистанционного обучения могут принять лишь в соответствии с прямым распоряжением федерального Центра. Так, школьники Крыма начали учиться дистанционно в конце марта из-за введённых ограничений по распространению коронавирусной инфекции, передаёт «Парламентская газета».

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что учебный год в российских школах начнётся 1 сентября. По её словам, формат школьных линеек будет определён в середине августа. Он будет связан с эпидемиологической ситуаций, если она изменится, то будут введены новые правила и требования.

Кроме того, министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что в первый день нового учебного года дети пройдут диагностику знаний, полученных на дистанционном обучении. Он подчеркнул, что за такую проверку не будут выставлены оценки, но она необходима, чтобы «выявить пробелы», а затем выровнять результаты «до необходимого уровня».

Дистанционное обучение стартует в 14 российских регионах с 1 сентября. Цифровой эксперимент затронет не только школы, но и колледжи, а также организации дополнительного образования для детей и взрослых.

Среди участников эксперимента Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области. Также дистанционно будут учиться в Алтайском и Пермском краях и Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор представил санитарные требования к работе детских учреждений в условиях пандемии коронавируса. Они опубликованы на сайте ведомства. Документ действует до 1 января 2021 года и содержит правила устройства, содержания и организации работы образовательных организаций для детей и молодёжи.