Саратовские артиллеристы представят Россию на международном конкурсе

https://static.news.ru/photo/a847ba7c-beab-11ea-8254-fa163e074e61_660.jpg Фото: function.mil.ru

Команда из Саратовского учебного центра ракетных войск и артиллерии представит РФ на международном конкурсе «Мастера артиллерийского огня». Он пройдёт в Казахстане с 25 августа по 3 сентября 2020 года на территории полигона «Гвардейский», передаёт пресс-служба Центрального военного округа Вооружённых сил России (ЦВО).

Накануне в Саратовской области на полигоне «Широкий Карамыш» подвели итоги всеармейских соревнований по полевой выучке среди расчётов 120-миллиметровых минометных комплексов 2С12А («Сани») «Мастера артиллерийского огня — 2020», передаёт РИА Новости.

«Сани» предназначены для уничтожения живой силы, расположенной как на открытом пространстве, так и в укрытии. Кроме того, миномёт способен бороться с огневыми средствами, командными и наблюдательными пунктами, вооружением и военной техникой. Расчёт состоит из пяти человек. Максимальная дальность стрельбы — 7,18 км. Минимальная — 0,48 км, передаёт официальный сайт Минобороны. Скорострельность около десяти выстрелов в минуту.

Манёвры проходили в три этапа. Военные состязались в умении точно выполнять огневые задачи с помощью 2С12А, в уничтожении целей из пулемёта ПКТ, стрельбе из гранатомётов РПГ-7В и автоматов АК-74.

Расчёты также справились с такими испытаниями, как колейный проход в минно-взрывном заграждении, косогор, участок маневрирования, обозначенный проходами на транспортной машине Урал-43206.

Лучшие показатели продемонстрировала и заняла первое место команда Саратовского 631 регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии сухопутных войск, — говорится в сообщении.

Вторыми стали представители ЦВО, третье — команда Восточного военного округа. Победителей наградили главным кубком соревнований. Трофей вручал глава ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отряд российских военных кораблей провёл учения по уничтожению условного противника в Чёрном море. В манёврах участвовали вооружённый «Калибрами» малый ракетный корабль «Ингушетия» и ракетные катера «Ивановец» и «Набережные Челны», входящие в состав Черноморского флота.

В ходе учений экипажи кораблей выполнили артиллерийские и зенитные стрельбы по надводным и воздушным целям, а также обстреляли с применением ракет групповую надводную цель.